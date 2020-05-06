الامارات | الأهلي يطلب نسبة مالية بعد ظهور لاعبيه في برنامج "رامز مجنون رسمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب نسبة مالية بعد ظهور لاعبيه في برنامج "رامز مجنون رسمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب النادي الأهلي المصري، الثلاثي محمود عبد المنعم، "كهربا"، وعلي معلول، والحارس محمد الشناوي، بنسبة مالية بعد ظهورهم في برنامج رامز مجنون رسمي، والمذاع على قناة "إم بي سي"، وذلك بحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية مصرية أمس.

وكُشف للمرة الأولى عن أن هناك بندا في عقود اللاعبين مع النادي، يمنح الأخير نسبة من المقابل المادي، الذي يتقاضوه لظهورهم في وسائل الإعلام.

وأكد تقرير لقناة "أون سبورت" أن إدارة النادي الأهلي بصدد وضع نظام جديد لظهور لاعبيها في القنوات العربية على وجه التحديد. وأشارت القناة: "أسندت الإدارة إلى المدير التنفيذي مسؤولية التعاقدات مع القنوات التليفزيونية نظير ظهور اللاعبين على شاشاتها، ولن يُسمح للاعب أن يتعاقد مع أي قناة بشكل مباشر، كما حدث مع برنامج رامز مجنون رسمي".

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وتابع التقرير: "قرر الأهلي كذلك أن يضع لائحة مالية للاعبيه الدوليين تختلف عن باقي اللاعبين، ويتم حالياً دراستها من قبل المدير التنفيذي قبل عرضها على الإدارة، بما يتوافق مع المعايير المعمول بها في الأندية الأوربية العالمية، وذلك لإيجاد مداخيل جديدة للنادي في ظل الأزمة المالية، التي يعاني منها الأهلي بسبب توقف النشاط الرياضي.

يذكر أن حالة من الجدل شهدتها الساحة الرياضية بعد ظهور نجوم ومدير الكرة في النادي الأهلي في برنامج رامز مجنون رسمي، ما قد يُنذر برحيل الأخير عن القلعة الحمراء.

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