الامارات | 3 أندية كرة قدم أميركية تعاود التمارين بعد توقف طويل بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية كرة قدم أميركية تعاود التمارين بعد توقف طويل بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أن ثلاثة أندية ستجيز للاعبيها معاودة التمارين بدءاً من اليوم، على أساس طوعي في مراكزها التدريبية. وعُلّقت منافسات الدوري منذ فترة طويلة من 12 مارس، بعد مرحلتين فقط على انطلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن غير المرجح ان تعاود المنافسات في المدى المنظور في البلد الأكثر تضرراً من الوباء حول العالم.

وسبق للرابطة أن حددت الثامن من يونيو، كأقرب موعد محتمل لاستئناف الموسم، على الرغم من أن الآمال تبدو ضئيلة بتحقق ذلك بعدما تسبب "كوفيد-19" بأكثر من 70 ألف حالة وفاة معلنة في الولايات المتحدة. وسيباشر لاعبو أتلانتا يونايتد وسبورتينغ كانساس سيتي وإنتر ميامي العودة الى التمارين، إذ تقع هذه الأندية في ولايات سمحت فيها السلطات الصحية بممارسة تمارين فردية في الهواء الطلق، بحسب ما أعلنت الأندية المعنية.

ومن الأندية الأخرى التي يتاح لها ذلك، إمباكت مونتريال الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي تييري هنري، الا أن النادي قرر التريث قبل العودة الى التمارين. وتقضي قواعد الرابطة بتواجد أربعة لاعبين حداً أقصى في الوقت ذاته خلال التمارين، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، إضافة الى ارتداء الكمامات، على ان يخضع كل لاعب لقياس درجة الحرارة فور وصوله.

Advertisements

ووضعت الأندية محطات خاصة لغسل وتطهير اليدين قبل الدخول الى المركز، وحددت مواقع معينة لركن السيارات في الموقف من أجل الحفاظ على المسافة المطلوبة. وفيما رأى ايليوت فول، مدرب ريال سولت لايك، أنه من الجيد "العودة الى شيء من الحالة الطبيعية"، اعتبر براين شميتزر مدرب سياتل ساوندرز أن التمارين لن تجدي نفعاً في ظل تأخر استئناف الموسم.

وقال: "يمكث الجميع في منازلهم منذ فترة، وأعتقد أنه على المستوى الذهني من الجيد للاعبين العودة للركض على العشب". وتابع مدرب نادي سياتل الذي لم تسمح له بعد سلطات واشنطن باستئناف التمارين: "الجانب السلبي أن المباريات مازالت بعيدة. سيتعب اللاعبون من التدرب على المراوغة لفترة ساعة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news