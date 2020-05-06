شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلي لا يفكر في ضم المهدي سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، التصريحات التي أدلى بها المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن مفاوضات انضمامه للقلعة الحمراء الموسم المقبل.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه «ملعب أون تايم» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبوت» في تصريحات على لسان أمير توفيق، أنه نفى تماما أي تفكير في ضم المهدي سليمان، وأن النادي الأهلي لا يفكر في الأساس في ضم أي حارس مرمى.

وكان المهدي سليمان، قد صرح أن وكيل أعماله أبلغه برغبة النادي الأهلي في التعاقد معه، منذ بداية فترة توقف النشاط الرياضي.