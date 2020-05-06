شكرا لقرائتكم خبر عن «كريسبو» ينصح «لاوتارو» بالبقاء في إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نصح الأرجنتيني هيرنان كريسبو، نجم منتخب التانجو ونادي إنتر ميلان السابق، مواطنه لاوتارو مارتينيز بالبقاء مع النيراتزوري وعدم الرحيل إلى برشلونة الموسم القادم.

وقال «كريسبو»، في حوار لموقع «جول»: «سأحبذ أن يبقى لاوتارو لألف سبب، هو في فريق كبير واللعب بهذا الشكل لعامين أو ثلاثة هو أمر جيد».

وأضاف لاعب إنتر السابق: «عليك أن تتعايش مع ضغط اللعب على هذا المستوى في جميع الأوقات، تحتاج توازن يمكنك أن تحصل عليه إذا بقيت في المكان نفسه».

وتابع: «وفي ضوء ذلك يبدو لي أن البقاء سيكون نافعًا له، هو صغير في السن ومر بالعديد من التغيرات، كان هذا عامه الأول كلاعب أساسي وهو استحق ذلك والموسم حتى لم ينتهي».