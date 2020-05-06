شكرا لقرائتكم خبر عن «ساني» يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توصل النجم ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لاتفاق مع نادي بايرن ميونخ الألماني من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأصبح الدولي الألماني قريبًا من العودة لبلاده للعب في البوندسلجيا بقميص البافاري بعدما اتفق مع بايرن ميونخ على توقيع عقد يربطه بالنادي لمدة خمس سنوات قادمة، حسب صحيفة «بيلد» الألمانية.

وينتظر اللاعب الآن حسم بايرن ميونخ للصفقة مع ناديه مانشستر سيتي والتوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.

وكان «ساني» قريبًا من الانتقال لبطل الدوري الألماني الصيف الماضي قبل تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي ليصرف بايرن ميونيخ نظره عن إتمام الصفقة آنذاك.