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يونايتد يطالب جميع لاعبيه بالعودة إلى بريطانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، طالب جميع لاعبيه المتواجدين خارج بريطانيا، بالعودة، وذلك رغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عودة التدريبات، وذلك في ظل التوقف بسبب أزمة وباء "كوفيد-19". وأوضحت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن مصادر كشفت لها أن النادي طالب لاعبي الفريق الذين تواجدوا خلال الفترة الأخيرة خارج بريطانيا في ظل توقف الفعاليات ، بالعودة خلال هذا الأسبوع. وأشارت إلى أنه لم يجر إبلاغ اللاعبين حتى الآن بموعد العودة إلى مركز تدريبات الفريق كارينجتون الذي أغلقت أبوابه منذ إيقاف منافسات الممتاز في 13 مارس (آذار) الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن برونو فيرنانديز وفريد وفيكتور ليندلوف وسيرجيو روميرو كانوا من بين اللاعبين الذين حصلوا على إذن لمغادرة إنجلترا، بعد التشاور مع أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، والجهاز الطبي بالنادي. وأشار التقرير إلى أن فيرنانديز، المنضم من سبورتينغ لشبونة في يناير (كانون الثاني)، عاد بالفعل.  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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