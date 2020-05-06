شكرا لقرائتكم اليونانى بابافاسيليو يتابع تدريبات لاعبى وادى دجلة يوميا بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على عقد اجتماعات يومية عن طريق تطبيق "ZOOM" مع أفراد جهازه المعاون ولاعبى الفريق لمنحهم التعليمات الخاصة بالتدريبات البدنية التى من المقرر أن يخوضوها فى المنزل.

ويراقب نيكوديموس بابافاسيليو وجهازه المعاون، اللاعبين خلال قيامهم بالتدريبات فى المنزل، حيث يتم الاجتماع على التطبيق، ويقوم الفريق بخوض تدريباته البدنية مع متابعة المدير الفنى، من أجل التأكد من تأديتها بالشكل الأمثل.

وكان نيكوديموس فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، لفتح ملف تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

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وحرص المدير الفنى للفريق الدجلاوى على الاطلاع على التقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، حيث يرغب فى معرفة كافة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.