شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : كرة القدم تشبه حميد بالغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت استاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر آمنة نصير حول انتقاد البعض بتشبه المسلمين بالغرب فيما يخص لعب وتشجيع كرة القدم :" ممارسة الكرة وتشجيعها أمر حميد والتشبه بالغرب فيه جيد ، والحديث حول حرمانية ذلك زعم باطل اللعب بالكرة كاللعب بغيره يلعب بها المسلم وغير المسلم".

وأضافت : " لا مشكلة ان نلعب كرة بشرط ألا تأتى على الواجبات ليس من العيب أن نتشبه بغير المسلمين فى اللعب والتقدم والبناء. "