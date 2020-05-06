شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : كرة القدم تشبه حميد بالغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت استاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر آمنة نصير حول انتقاد البعض بتشبه المسلمين بالغرب فيما يخص لعب وتشجيع كرة القدم :" ممارسة الكرة وتشجيعها أمر حميد والتشبه بالغرب فيه جيد ، والحديث حول حرمانية ذلك زعم باطل اللعب بالكرة كاللعب بغيره يلعب بها المسلم وغير المسلم".
وأضافت : " لا مشكلة ان نلعب كرة بشرط ألا تأتى على الواجبات ليس من العيب أن نتشبه بغير المسلمين فى اللعب والتقدم والبناء. "
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