فايلر يطالب الأهلى بسرعة حسم صفقة الجناح وصانع الألعاب

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأهلى من إدارة النادي الإسراع في حسم أكثر من صفقة هجومية وتحديداً صانع الألعاب والجناح قبل حسم أي صفقة أخرى في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المدرب السويسري في ضم 3 لاعبين على الأقل في النصف الهجومي للأهلي خلال الموسم المقبل في مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتي بعدهما الهجوم وهو ما نقله المدير الفني لأدارة الأهلي خلال الأيام الماضية.

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على صعيد أخرى ، رفض رينيه فايلر مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصري جديد بخلاف سامي قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبي إضافي سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.