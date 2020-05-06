شكرا لقرائتكم المدير الفنى لسيدات الكرة الطائرة بالأهلى يحذر اللاعبات من زيادة الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمدى الصافى المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن تحذيره للاعبات من زيادة الوزن خلال فترة تعليق النشاط و شهر رمضان الحالي .

وقال الصافى في تصريح لـ الخليج 365 ، أن الفريق يحتاج إلى فترة إعداد جديدة في حالة عودة النشاط مجددا المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا خاصة أن اللاعبات لم تتدرب كرة طائرة منذ شهرين .

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و يحرص عدد من لاعبات الفريق على خوض تدريبات خفيفة بالمنزل على أجهزة الجيم من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية و إتباع نظام غذائى صحى لعدم زيادة الوزن .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة في ظل إغلاق الأندية و مراكز الشباب حفاظا على سلامة المواطنين .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.