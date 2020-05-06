شكرا لقرائتكم أحمد ناجى ينشر صورة حفيده وأولاده عبر فيس بوك ويعلق: العيال كبرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق وفريق سموحة الحالي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، جمعته بأولاده حسني وعبد الرحمن وأحد أحفاده.

وعلق ناجي على الصورة قائلاً: العيال بقوا رجاله حسنى وعبد الرحمن عنيا اللى بشوف بيهم ربنا يخلى ولادكم يارب.



أحمد ناجى



ناجى

في سياق آخر، قال أحمد ناجى، حارس الأهلى السابق ومدرب حراس سموحة الحالى، إنه قصر في حق نفسه أثناء مشاركته كحارس مرمى، خاصة أن الإصابة أثرت بشكل نفسي كبير وأبعدته عن الملاعب .

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وتابع أحمد ناجى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "قرار رحيلى من النادي الأهلى كان طبيعيا ومنطقيا فى ظل الخلاف مع الراحل محمود الجوهرى الذى وصل إلى مشادة، حيث حينما عاد إلى قيادة الفريق، أعاد ثابت البطل لحراسة مرمى الفريق بعدما كنت أشارك بشكل أساسى مع المجري كالوتشاي قبل تولى الجوهرى المهمة".

وكشف ناجى كواليس تدريبه حراس الأهلى بعد ذلك قائلاً: "محمد رمضان قال لصالح سليم إنى لازم أبقى موجود في الفريق الأول ولما قابلته قولتله أنا مبسوط وبنتج فى عملى بقطاع الناشئين وطبعا كان موجود فى الفريق الأول إكرامى الشحات وهو أكثر شهرة وأمور كثيرة لكن صالح سليم قالي إنت مدرب الأهلى طول منا عايش ومن الوقت ده اتخلق فجوة بيني وبين إكرامى لما توليت المهمة مكانه وده من جانبه فقط وليس من جانبي".

وأوضح أحمد ناجى أنه يتمنى إن علاقته بإكرامى الشحات حارس الأهلى السابق تكون طيبة، قائلا:"علاقتنا بها فتور ووضح ذلك عندما تقابلنا عند عمرو أبو المجد".