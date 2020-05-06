بيراميدز يسعى لتسويق على جبر وأحمد الشناوى توفيرا للنفقات

وتأتى رغبة مسئولو بيراميدز فى تسويق أحمد الشناوى وعلى جبر بسبب ضخامة عقودهما، حيث يعد الثنائى من أكبر العقود المتواجدة فى الفريق من حيث القيمة، نظرًا لكونهم من أوائل اللاعبين الذين انضموا لصفوف بيراميدز فى عهد الإدارة السابقة، وكانت لهم ميزة العقد المالى الضخم.

وينتظر أحمد الشناوى عرضًا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما تعاقد مسئولو ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

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وكشف مصدر مقرب من الشناوى أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث له عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال إكرامى لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدى سليمان بشكل أساسى.

وحصل مسئولو بيراميدز على توقيع شريف إكرامى، الذى حصل على وعد باللعب أساسياً، خاصة أن ملف المشاركة كان واحد من أهم أسباب اتخاذ اكرامي قرارًا بالرحيل عن الأهلي.

كما يسعى المسئولون لتسويق على جبر، بعد أن تم عرضه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين على الأهلي والزمالك مؤخرً.