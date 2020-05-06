شكرا لقرائتكم خبر عن "ZOOM" وسيلة جهاز نادى دجلة لمراقبة تدريبات اللاعبين فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، اجتماعات يومية عن طريق تطبيق "ZOOM" مع أفراد جهازه المعاون ولاعبى الفريق، لمنحهم التعليمات الخاصة بالتدريبات البدنية التى من المقرر أن يخوضوها فى المنزل.

ويحرص نيكوديموس بابافاسيليو وجهازه المعاون على مراقبة اللاعبين خلال أدائهم التدريبات فى المنزل، حيث يتم الاجتماع على التطبيق، ويخوض اللاعبون تدريباتهم البدنية مع متابعة المدير الفنى، من أجل التأكد من تأديتها بالشكل الأمثل.

وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

وحرص المدير الفنى للفريق الدجلاوى على الاطلاع على التقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، حيث يرغب فى معرفة كافة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

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وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.

وتوفى والد اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، ولم يتمكن المدرب من مغادرة مصر والعودة إلى مسقط رأسه باليونان لحضور مراسم دفن والده حيث يتواجد نيكوديموس بابافاسيليو فى مصر حاليًا، ولم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب توقف حركة الطيران فى مصر والعالم جراء تفشى فيرس كورونا القاتل، وأعرب المدير الفنى للفريق الدجلاوى عن حزنه الشديد لموت والده، قائلاً: "حياتى لن تعود كما كانت بدونك".