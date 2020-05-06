شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريزيجيه يستعيد ذكريات حفل زفافه على أنغام جوايا ليك ألف حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، ذكريات حفل زفافه عبر تطبيق تيك توك على أنغام "جوايا ليك ألف حاجة" للمطرب يحيى علاء.

من ناحية أخرى كشف تريزيجيه عن عاداته فى شهر رمضان المبارك، والذى يستغله الفرعون المصرى فى التقرب من الله بالأعمال الصالحة. وقال تريزيجية فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حلو بس"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس عبر قناة dmc: كان حلمى أكون لاعب كرة قدم منذ الصغر، واجهت تحديات كثيرة فى مسيرتى منذ بدايتها، الموهبة وحدها ليست كافية قد تكون موهوب جداً ولكن هناك من هو أقل موهبة ويجيد الحفاظ على صحته والتطوير من أدائه ليتخطاك فى مهنتك، لأنه لديه هدف.

وأضاف تريزيجيه، أسرتى كانت السبب الرئيسى فى ما وصلت إليه كانوا دائماً يشجعوننى على الاستمرار، وإذا بحثت وراء نجاح أى شخص ستجد الأب والأم والأخ الصالح أو الأخت.

وتابع نجم الفراعنة، الصلاة أكثر الأعمال التى أحبها فى رمضان، أختم المصحف كل شهرين فى الأيام العادية، وفى رمضان يجب أن تختم المصحف مرة أو مرتين لأن ثوابه يكون أعظم.

واختتم نجم أستون فيلا قائلا، رمضان فرصة لا ينبغى إهدارها ويجب استغلال الشهر المبارك فى القرب من الله بالأعمال الصالحة والقرب من الأهل، والاستماع إلى نصائحهم.

وعن أحلى الأشياء فى حياته قال تريزيجيه، أول حاجة حلوة هى أسرتى لهم فضل كبير على فى مسيرتي، وفى المرتبة الثانية زوجتى لأنها زوجة صالحة وأحبها جداً، وثالث أمر هو ابنى يزن، وأخيراً أننى حققت حلمى باللعب فى البريميرليج، وهو أكثر شئ كنت أتمناه فى مسيرتى وكافحت من أجل تحقيقه.

Advertisements

وأعلن نادى أستون فيلا الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، توصله لاتفاق مع اللاعبين والمدربين، من أجل تأجيل 25%، من رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة.

وأصدر نادى أستون فيلا بيانا، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيه: "اتفق لاعبو أستون فيلا والمدربون والإدارة العليا على تأجيل الأجور بنسبة 25% للأشهر الأربعة المقبلة لمساعدة النادى ماليا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذى للفيلانز، فى البيان الصادر: "إن الإجراءات ستمكن النادى من الاحتفاظ بجميع الموظفين من غير كرة القدم، بما فى ذلك العاملين بدوام جزئى برواتب كاملة طوال فترة الإغلاق". وأضاف بورسلو: "يسرنى أن أعلن اليوم تدابير لحماية سبل عيش موظفينا وأسرهم".

واتجهت العديد من أندية العالم، إلى تخفيض الرواتب، من أجل مواجهة الآثار الإقتصادية، المترتبة على توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.