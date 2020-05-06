شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من أزمة كورونا.. كيف يستعد اليد لمونديال 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد وتعليق النشاط، يسعى مسئولو اتحاد اليد والمسئولون عن الرياضة لإنهاء ترتيبات استضافة مونديال 2021 للكبار والذى تستضيفه مصر العام المقبل.

ويرصد الخليج 365 كيفية الاستعداد لإنهاء ترتيبات الاستضافة فى التقرير التالى :

العمل جميع أيام الأسبوع عدا العطلة لتسيير أعمال الموسم الجديد

يعمل اتحاد اليد على التجهيز للموسم الجديد، حيث تم بدأ العمل من الآن حتى صدور أى قرار بعودة النشاط مرة أخرى، وفقا لقرار الدولة، حيث يعمل الاتحاد جميع أيام الأسبوع بنظام الروتشين حتى إنهاء كافة الترتيبات ماعدا يوم العطلة فقط .

صرف رواتب المدير الفنى للمنتخب دون تخفيض

وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ، التزام الاتحاد بصرف راتب المدير الفنى الأجنبى للمنتخب الأول الإسبانى روبرتو جارسيا.

وقال مؤمن صفا، إنه لا يوجد أى نية لتخفيض راتب المدير الفنى الإسبانى جارسيا، خاصة فى ظل تواجده فى مصر حتى الآن، بعد تجميد النشاط بسبب انتشا ر فيروس كورونا ، في ظل سعى الإتحاد إلى تأمينه حتى المونديال خاصة أنه حقق إنجاز التأهل إلى أولمبياد طوكيو و لقب أفريقيا مع الفراعنة .

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وحرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية، السبت الماضى، على تفقد الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021

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وشملت الجولة الصالة الرياضية المغطاة، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، وفندق اللاعبين والذى يضم ما يقرب من40 غرفه.

فيما أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أنه لا توجد نية مطلقا لإلغاء مسابقة الموسم الحالى لتحديد الصعود والهبوط فى المنافسات المختلفة للاتحاد لترتيب أوضاع المسابقات .

وقال سعيد عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم بدء موسم جديد إلا بعد انتهاء مسابقة 2019 / 2020، مشيرا إلى احترام قرارات الدولة وعدم استئناف أى نشاط إلا حال صدور قرار رسمى بذلك.