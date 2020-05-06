شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب الأولمبي: الشناوى مقصر فى حق نفسه و"قصر القامة" مشكلة لعواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى، أن أحمد الشناوى حارس بيراميدز مقصر فى حق نفسه، وقال عبد الكريم لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "موهبة أحمد الشناوى وإمكانياته كانت تضعه فى ناد واحد مع محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، ولكن الحارس مقصر فى حق نفسه كثيراً، ولازم يراجع نفسه ويركز ويهتم بما ينقصه حتى يعود الحارس الموهوب الذى نعرفه".

وعن موقف على لطفى مع الأهلى قال عبد الكريم، "أؤيد فكرة أن ينتقل الحارس لنادٍ صغير يشارك فيه أفضل من الجلوس على دكة البدلاء، لذا أطالب على لطفى بالرحيل عن الأهلى للعودة للمشاركة واكتساب الخبرات اللازمة".

وعن عدم تألق محمد عواد مع الزمالك، قال مدرب حراس المنتخب الأولمبى، "عواد قدم مواسم تاريخية مع الإسماعيلى وقدم أداءً مميزاً فى السعودية ولكنه فى الزمالك لم يقدم جديداً، لابد من تطوير نفسه، فلديه إمكانيات جيدة، والطول مهم فى الأندية الكبيرة وقصر قامته قد يعيقه بعض الشىء".

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وعن المنافسة بين حراس الزمالك قال عبد الكريم، "صعبة للغاية وأتوقع إبقاء الزمالك على الثنائى محمد أبو جبل الذى شقى وتعب على نفسه واستحق مكانته وجنش الذى قدم موسم متميز قبل تعرضه للإصابة مع رحيل محمد عواد أو محمد صبحى خلال الفترة المقبلة".

وفى وقت سابق، طالب أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الاولمبى، المصريين بالبقاء فى منازلهم لمواجهة خطر كورونا، وقال عبد الكريم فى فيديو بثه عبر صفحته على الفيس بوك :" لكل أهالينا فى محافظات مصر ،خليك فى بيتك واتبع التعليمات، حافظ على اسرتك وحبايبك وأهلك، خليك فى بيتك عشان تنجو مصر من كل شر، خليك فى بيتك عشان الازمة تعدى على خير، خليك فى بيتك عشان اللى جاى يبقى أفضل وأحسن، تحيا مصر ويارب احفظ مصر"

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .