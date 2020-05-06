شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ابراهيم يحتفل بعيد ميلاد نجله أحمد عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ياسر ابراهيم، مدافع النادي الأهلي، بعيد ميلاد نجله أحمد، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام من الحفلة الصغيرة التي أقامها احتفالاً بنجله، وعلق ياسر إبراهيم على الفيديو، "كل عام وأنت بخير.. ابني أحمد".

ويقدم ياسر إبراهيم واحداً من أفضل عروضه الكروية مع النادي الأهلي خلال الموسم الجاري وقبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا المستجد، حيث استطاع مدافع الأهلي أن يجبر فايلر على إعادة النظر في مشاركته مع الفريق ليصبح واحداً من العناصر الأساسية بعدما كان خارج الحسابات.

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فى سياق متصل لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز الفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم الفنية.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن فايلر ولجنة التخطيط استقرا أن يكون تدعيم مركز المساك بواحد من الثنائى أحمد حجازى نجم دفاع ويست بروميتتش الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى، أو المدافع الواعد أسامة جلال لاعب إنبى ومنتخبنا الأوليمبى، فيما رفض فايلر ولجنة التخطيط كل الخيارات الأخرى التي عرضها من قبل عدد من وكلاء اللاعبين.

واعترف المصدر بدخول ناديه فى مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم، إلا أن المدافع الدولي أكد رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وأكد أحمد حجازى لإدارة الأهلي أنه حال عودته ستكون وجهته الأهلى الذى خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالى، قبل العودة للاحتراف الخارجى من جديد عبر بوابة الدورى الإنجليزى، فى الوقت الذى وقع أسامة جلال عقدا مبدئيا للانتقال للأهلى، فى الوقت الذى تحاول إدارة الأهلى إنهاء اتفاقها بشأن ضم اللاعب مع إدارة إنبى.