الامارات | الحكومة الألمانية تحدّد رسمياً تاريخ استئناف الدوري الألماني لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تحدّد رسمياً تاريخ استئناف الدوري الألماني لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجتمع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء المقاطعات الـ16 اليوم، لمنح الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم الشهر الجاري خلف أبواب موصدة، بعد توقفه منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقبل ساعات من اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم، كشفت مسودة اتفاق حصلت عليها وكالة فرانس برس، أن السلطات السياسية ستسمح بعودة منافسات الدرجتين الأولى والثانية بتاريخ 21 الجاري، ما سيجعل من ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة الشعبية.

وتشمل مسودة الاتفاق جوانب أخرى ضمن إجراءات تخفيف العزل في البلاد بعد الاغلاق بسبب "كوفيد-19"، تشمل إعادة فتح المحال التجارية والمدارس وغيرها. وجاء في المسودة أن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية ستكون "من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية" للأندية الـ36 (الموزعة بالتساوي بين الدرجتين)، وهي فكرة "مقبولة" اعتباراً من تاريخ معين سيتم تحديده خلال الاجتماع بين المستشارة ورؤساء المقاطعات الألمانية الـ16، الذين تعود لهم الكلمة الفصل للسماح بمعاودة الأحداث الرياضية.

وبعدما تم التداول في الأيام الأخيرة بموعد 15 مايو لمعاودة المباريات، أشارت وسائل الإعلام الألمانية اليوم، إلى أن الموعد هو 21 منه، لاسيما وأن مسودة الاتفاق تنص على أن "استئناف المسابقات يجب أن تسبقه فترة حجر صحي لمدة أسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة".

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وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وفي غياب أي تطور مفاجئ، سيتم إقرار الاتفاق في الاجتماع، ما سيجعل من ألمانيا أول دولة من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا تعاود نشاطها.

وضمن البطولات الكبرى، كانت فرنسا أول دولة تعلن إسدال الستار على بطولتها المحلية وتتويج باريس سان جرمان بطلاً لموسم 2019-2020، في حين تأمل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا في استئناف النشاط لكن ليس قبل يونيو.

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