الامارات | مرتضى منصور يغري بن شرقي براتب ضخم.. ويرفض التنازل عن عقوبة مشاركته في "رامز مجنون رسمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يغري بن شرقي براتب ضخم.. ويرفض التنازل عن عقوبة مشاركته في "رامز مجنون رسمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الصباح" المغربية عن مساعي قام بها رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور من أجل إقناع أبرز نجوم الفريق في الموسم الجاري، المغربي أشرف بن شرقي بالاستمرار مع الفريق وعدم الاستماع إلى العروض التي وصلت إلى اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من اللاعب، إن مرتضى منصور قدم عرضا مغريا جدا لإقناع اللاعب بالبقاء من خلال رفع راتبه دون الكشف عن القيمة الجديدة له. وقدم بن شرقي، موسما رائعا، سجل خلاله 13 هدفا و8 تمريرات حاسمة، وكان حاسما في مباريات عديدة، لعل أشهرها حين سجل ثنائية من ثلاثية الزمالك في الترجي التونسي بكأس السوبر الإفريقي، ثم في لقاء دوري الابطال الافريقي أمام الفريق نفسه، ليقود الزمالك إلى بلوغ نصف النهائي، ويضرب موعدا مع الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك قبل توقف النشاط الكروي في كل القارة الافريقية نتيجة انتشار وباء كورونا.

وبسبب ما قدمه بن شرقي، فقد حصل على عروض من فرق فرنسية على غرار نيس وستراسبورغ ومونبلييه، وكذلك ترابزون سبور التركي، وأولمبياكوس اليوناني، وستاندر لييج البلجيكي. لكن في المقابل رفض النادي تخفيض غرامة الـ32 ألف دولار المفروضة على بن شرقي بسبب مشاركته في برنامج "رامز..مجنون رسمي"، دون إذن من النادي، بجانب زميله طارق حامد. وتسبب البرنامج الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على شاشة قناة "إم بي سي" في جدل كبير في الفترة الأخيرة، ما دفع مرتضى منصور للتقدم بلاغ لدى النائب العام ضده، والمطالبة بإيقافه. يذكر أن بن شرقي انتقل إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي، ويستمر عقده حتى 2022.

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