شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم «لوكاكو الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، أن هناك منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، على ضم مهاجم فيتوريا دي جيماريش، هيركولانو نابيان، الشهير بـ«لوكاكو الجديد».
ويعد لاعب منتخب البرتغال للشباب، أحد جواهر كرة القدم البرتغالية وهو في سن الـ16 عامًا، وبنيانه المميز يجعل البعض يطلق عليه «لوكاكو الجديد»، حيث إن طوله يبلغ 1.82 متر.
وأوضحت الصحيفة أن هناك انتباها برتغاليا من بنفيكا وبورتو بضم اللاعب، بجانب نظرات باريس سان جيرمان وموناكو من الدوري الفرنسي، فضلا عن أن برشلونة وريال مدريد، يضعان أعينهما على ضم نابيان، الذي يتألق مع فريقه البرتغالي، حيث سجل 43 هدفًا في الموسمين الماضيين، ومع منتخب شباب البرتغال تحت 17 عامًا، تمكن القاطرة البشرية الجديدة، من تسجيل 4 أهداف في تسع مباريات.
ويتميز اللاعب بالقوة البدنية، وهي ما جعل البعض يطلق عليه لوكاكو الجديد، مثلما كان النجم البلجيكي يمتلك مقومات بدنية رائعة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,201
-
تعافي
1,730
-
وفيات
452
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم «لوكاكو الجديد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.