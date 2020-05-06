شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم «لوكاكو الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، أن هناك منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، على ضم مهاجم فيتوريا دي جيماريش، هيركولانو نابيان، الشهير بـ«لوكاكو الجديد».

ويعد لاعب منتخب البرتغال للشباب، أحد جواهر كرة القدم البرتغالية وهو في سن الـ16 عامًا، وبنيانه المميز يجعل البعض يطلق عليه «لوكاكو الجديد»، حيث إن طوله يبلغ 1.82 متر.

وأوضحت الصحيفة أن هناك انتباها برتغاليا من بنفيكا وبورتو بضم اللاعب، بجانب نظرات باريس سان جيرمان وموناكو من الدوري الفرنسي، فضلا عن أن برشلونة وريال مدريد، يضعان أعينهما على ضم نابيان، الذي يتألق مع فريقه البرتغالي، حيث سجل 43 هدفًا في الموسمين الماضيين، ومع منتخب شباب البرتغال تحت 17 عامًا، تمكن القاطرة البشرية الجديدة، من تسجيل 4 أهداف في تسع مباريات.

ويتميز اللاعب بالقوة البدنية، وهي ما جعل البعض يطلق عليه لوكاكو الجديد، مثلما كان النجم البلجيكي يمتلك مقومات بدنية رائعة.