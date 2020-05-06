شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي أمادور سواريز فيلا، نائب رئيس ريال مدريد السابق، مساء الثلاثاء عن عمر 76 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان سواريز هو نائب الرئيس السابق للنادي الملكي، رامون كالديرون، خلال فترته الرئاسية بين 2006 و2009.

وسجلت إسبانيا، أدنى حصيلة وفيات يومية من جراء فيروس كورونا المستجد، في وقت بدأت السلطات في تخفيف القيود المفروض لمواجهة الفيروس.



وقالت السلطات الإسبانية إنه تم تسجيل 164 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 25428 .

وكانت إسبانيا شهدت، الأحد، تسجيل ذات الرقم من الضحايا، الأمر الذي مثل أدنى حصيلة منذ 18 مارس الماضي.

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