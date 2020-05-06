شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي أمادور سواريز فيلا، نائب رئيس ريال مدريد السابق، مساء الثلاثاء عن عمر 76 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.
وكان سواريز هو نائب الرئيس السابق للنادي الملكي، رامون كالديرون، خلال فترته الرئاسية بين 2006 و2009.
وسجلت إسبانيا، أدنى حصيلة وفيات يومية من جراء فيروس كورونا المستجد، في وقت بدأت السلطات في تخفيف القيود المفروض لمواجهة الفيروس.
وقالت السلطات الإسبانية إنه تم تسجيل 164 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 25428 .
وكانت إسبانيا شهدت، الأحد، تسجيل ذات الرقم من الضحايا، الأمر الذي مثل أدنى حصيلة منذ 18 مارس الماضي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
7,201
-
تعافي
1,730
-
وفيات
452
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نائب رئيس ريال مدريد السابق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.