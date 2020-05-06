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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو منتخب إنجلترا يتبرعون لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الأول لإنجلترا سيتبرع بمبلغ كبير من الأموال الخاصة بمكافأت المباريات إلى المنظمات الصحية الخيرية خلال حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد لاعبو المنتخب الإنجليزي عبر الموقع الرسمي لاتحادهم أن التبرعات سيتم تحصيلها من خلال الأموال التي تم تجنيبها بالفعل لمساندة مجموعة متنوعة من القضايا المهمة باستخدام المكافأت الخاصة بكل المباريات منذ سبتمبر 2018.
وأضاف البيان: "نحن ممتنون أيضاً للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لالتزامه بمساندة مبادرة "لاعبون متحدون" للمستقبل القريب من خلال المساعدة في زيادة الوعي والمال للمساهمة في الصراع ضد فيروس كورونا المستجد وما هو أبعد من ذلك".
وختم البيان: "هذا بالإضافة إلى التزام المنتخب الأول للسيدات بمبادرة لاعبون متحدون حيث أننا متحدون كلاعبين في إنجلترا خلف الأمة خلال هذه الأزمات وتبقى صلواتنا وتعاطفنا مع كل من تأثروا بها".
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