زيدان يسعى للتعاقد مع الموهوب كوليبالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن المرشح المفضل للحصول على توقيع خدمات مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. لا يزال باريس سان جيرمان في سباق التوقيع مع المدافع السنغالي المحترف في نابولي كاليدو كوليبالي، لخلافة تياغو سيلفا في الميركاتو الصيفي المقبل، فإن أنباء جديدة من إيطاليا يمكنها أن تغير كل شيء حول وجهته الجديدة. ووفقاً لمعلومات صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، فإن زين الدين زيدان يحافظ على علاقة وثيقة وممتازة مع وكيل أعمال كاليدو كوليبالي، فالي رمضاني، وهو ما قد يجعل المدافع السنغالي قريباً من الذهاب إلى ملعب سانتياغو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل. وكان فالي رمضاني وضع بالفعل عرضاً على طاولة نابولي من قبل ريال مدريد أجل موكله في العام الماضي، مقابل 90 مليون يورو، ومع ذلك لا يزال نابولي حازماً في هذه المفاوضات، ولن يسمح بالتأكيد برحيل مدافعه بأقل من 100 مليون يورو.

