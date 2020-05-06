عقبة كبيرة تواجه إشبيلية لحسم صفقة راكيتيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

ذكرت صحيفة سبورت، أن لاعب برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، اتخذ قراراً بشأن مستقبله مع النادي. ينتهي عقد صاحب 32 عاماً في 2021، وذكر أن البارسا يرغب في بيعه هذا الصيف بعدما تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وأيضاً لضمان الحصول على بعض العائدات المالية، بدلاً من خسارته مجاناً في يونيو (حزيران) بعد القادم. وأوردت تقارير صحافية إسبانية، أن إشبيلية هو أكثر المهتمين بالتعاقد مع راكيتيتش، لكنه يجد صعوبة في تمويل العملية من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن إيفان يحصل على راتب سنوي يقدر بـ8 ملايين يورو في كامب نو. وتشير صحيفة سبورت إلى أن راكيتيتش يريد البقاء مع "البلاوغرانا" حتى نهاية عقده، ومن ثم العودة إلى النادي الأندلسي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وبالتالي لن يمانع إشبيلية في منحه راتباً مماثلاً لما يحصل عليه في برشلونة، لعدم استنفاذ خزينته في رسوم النقل. يذكر أن راكيتيتش لعب 31 مباراة مع النادي الكاتالوني منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وصنع خلالهم 4 أهداف.

