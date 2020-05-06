الأهلى ردا على النجم الساحلى فى أزمة كوليبالى: الموضوع خرج عن السيطرة

جدة - عمرو شويل علّق مسئولو النادي الأهلى على التصريحات التى أدلى بها نظراؤهم في النجم الساحلي التونسي بشأن تسوية أزمة سليماني كوليبالي لاعب الأول السابق والأخير حالياً بشكل ودي مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ، مؤكدين أن الأزمة لم تعد تحت سيطرتهم وأن الملف تم تصعيده للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن باب الحلول الودية مع النجم الساحلي لحسم مستحقات كوليبالي قد إنتهى تماماً لأن الأهلي طرق هذا الباب من قبل دون جدوى من النادي التونسي فما كان من الأهلي إلا التصعيد للفيفا بهدف إسترداد حقوقه.

وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي قد أكد ، أن أزمة مستحقات الإيفوارى سليماني كوليبالي ستنتهى مع الأهلى بشكل ودى فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" أن النجم الساحلي في طريقه لحسم الأزمة بشكل ودي مع القلعة الحمراء بعيداً عن صراعات الفيفا.

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وأكد مسئولو الأهلي أنهم يتابعوان الملف حالياً مع المحامي السويسري مونتييري لمعرفة تطوراته وأكد لهم المحامي أن موقف الأهلي سليم وقوي بالطبع وسيتم حسم القضية لصالحه وإجبار النجم الساحلي على تسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار.

وحاول الأهلى مع النجم الساحلى تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 201 قبل أن يستقر المطاف باللاعب الأيفواري.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.