شكرا لقرائتكم المصري يعلن انتهاء أزمة القيد مع الفيفا بعد التصالح مع شيخ موكورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى انتهاء أزمة ناديه مع الاتحاد الدولى الفيفا بشأن القيد ، وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إثير أذاعة أون سبورت : " نجحنا فى إنهاء أزمة اللاعب الايفوارى شيخ موكورو وقمنا بتسديد متسحقات اللاعب لناديه السودانى وحصلنا على مخالصة مادية فى هذا الشأن".

وأضاف عضو مجلس المصرى البورسعيدى:" عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى قام بإرسال المخالصة للإتحاد الدولى الفيفا تمهيداً لرفع قرار الايقاف عن النادى تمهيداً للدخول فى مجال ابرام الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع حسن عمار : " مسألة رفع الايقاف عن المصرى البورسعيدى أصبحت مسألة وقت ليس أكثر ونثق فى صدور القرار بشكل رسمى خلال الايام القليلة المقبلة".

كان الإتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم ابرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .

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وفى وقت سابق ، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق لن يرحل في الفترة المقبلة.

وقال السقا في تصريحات إذاعية لأون سبورت : "لا نستيطع التفريط في أي لاعب خلال الوقت الحالي بسبب القيد"، مضيفاً " لا نستيطع إبرام أي صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط في كريم العراقي أو أي لاعب آخر".

وأضاف السقا :"هناك مشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل للعراقي كما نعاني من نقص كبير في الخط الخلفي سواء في الجانب الدفاعي أو مركز الظهير الأيسر".

وأوضح :"العراقي لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلي أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".

وطالب السقا من رؤساء الأندية قائلاً :"لابد من تشكيل رابطة بين الأندية لاتخاذ قرار موحد سواء بإلغاء الدوري أو استكماله، في الفترة الماضية شكلت جروب عبر واتس آب مع مديرين الكرة بالفرق الأخرى لمناقشة الاحتمالات حول استكمال البطولة من عدمه".