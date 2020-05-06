شكرا لقرائتكم روما يعلن عبر صفحته انضمام الأهلى لمبادرة اليوم العالمى للأطفال المفقودين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم النادى الأهلى إلى المبادرة الدولية في اليوم العالمى للأطفال المفقودين، مع العديد من الأندية الكبرى من مختلف قارات العالم، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لنادى روما الإيطالى.

ذكر الموقع الرسمي لنادى روما، أنه انضم نادى العاصمة الإيطالية لمبادرة جديدة للبحث عن الأطفال الذين فقدتهم أسرهم في اليوم العالمى للأطفال المفقودين الذى يوافق 25 مايو الجارى، بجانب الأهلى المصرى وكبرى أندية العالم.

وضمت قائمة الأندية التي انضمت لمبادرة "Football Cares" وفقا للموقع، 77 ناديا من 37 دولة مختلفة من خمس قارات، حيث يعد نادى روما خامس الأندية الإيطالية انضمامًا لتلك المبادرة بعد يوفنتوس وإنتر ميلان ولاتسيو وأتالانتا.

كما ضمت قائمة أبرز الأندية التي انضمت للمبادرة كل من "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وتشيلسي وتوتنهام من إنجلترا، برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وأتليتك بلباو من إسبانيا، مارسيليا من فرنسا، بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن وهوفنهايم وفولفسبورج من ألمانيا".

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ومن المنتظر أن تقوم جميع الأندية المشاركة في المبادرة بنشر مقاطع مصورة يوم 25 من الشهر الحالي للتنويه عن الأطفال المفقودين حول العالم.

جدير بالذكر أن المبادرة التي تم اختيار "Football Cares" اسمًا لها تدار بواسطة المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، ويتم دعمها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورابطة الأندية الأوروبية.

من جانبها، قالت كارولين هومر، نائب رئيس البرامج بالمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين "كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والمركز يرى في دعم الأندية الجماهيرية من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فرصة كبيرة لتعزيز جهود نشر الوعي بقضية الأطفال المفقودين".