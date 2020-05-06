شكرا لقرائتكم 3 عوامل تدفع حسام عاشور لتعليق حذاؤه واعلان اعتزاله .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الأهلى ملف حسام عاشور كابتن الفريق بنهاية حزينة بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مطالبة اللاعب بإعلان اعتزاله في الوقت الذي يري فيه عاشور أن بإمكانه اللعب لمدة موسمين من الأن على أقل تقدير.

وبين هذا التوجه وذاك الرأي يبقى هناك عدة عوامل تدفع حسام عاشور لقبول عرض الاهلى بتعليق حذاؤه وتوديع الساحرة المستديرة نرصدها في السطور التالية..

*غياب العروض القوية



لم ينجح حسام عاشور حتى الآن فى الحصول على عرض خارجى جيد، وهى رغبته الأولى لضمان عدم اللعب لأى نادٍ فى مصر بخلاف الأهلى ومعظم العروض التي وصلته محلية ومن أندية لاتقارن بالقلعة الحمراء فضلا عن وجود عروض خارجية ولكن من أندية درجة ثانية وهو الامر الذى يرفضه كابتن الاهلى .

يحرص حسام عاشور على استشارة كباتن الفريق الأحمر الكبار سواء لاعبي الكرة أو المعتزلين منهم، قبل اتخاذ قراره النهائي سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية في السنوات القادمة.

وتحدث حسام عاشور مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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*الخوف من الثورة الجماهيرية



يخشى حسام عاشور من الانتقال لأى نادى وبالتالي انقلاب جماهير الاهلى عليه مثلما فعلت مع أحمد فتحى جوكر القلعة الحمراء الذى رفض تمديد تعاقده مع النادى وفضل الرحيل لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ليواجه عاصفة من الغضب الجماهيرى رغم كونه ليس أبن النادى مثلما هو حال عاشور.

مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

*الاستفادة من عرض الاهلى



يفكر حسام عاشور في الاستفادة من عرض لجنة التخطيط في حالة قبول الاعتزال ، وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.