ألمانيا تنوي السماح باستئناف دوري كرة القدم في مايو

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فرانكفورت: تنوي المانيا السماح باستئناف دوري كرة القدم الذي توقف في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مايو الحالي بحسب مسودة اتفاق بين المستشارة انجيلا ومختلف الولايات، حصلت على نسخة منها وكالة "فرانس برس".

جاء في المسودة بان اقامة مباريات الدرجتين الاولى والثانية سيكون "من اجل الحد من الاضرار الاقتصادية" للاندية الـ36 وهي فكرة "مقبولة" اعتبارا من تاريخ معين في مايو سيتم تحديدها خلال اجتماع عير تقنية الاتصال بالهاتف اليوم الاربعاء بين ميركل ورؤساء الولايات الالمانية الـ16 بحسب هذه الوثيقة، في حين تحدثت وسائل الاعلام الالمانية عن تاريخ 21 مايو لمعاودة النشاط.

وبحسب مسودة الاتفاق، فان "استئناف المسابقات يجب ان تسبقها فترة حجر صحي لمدة اسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة".

تبدو رابطة الدوري الالماني مصممة على انهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية على شفير الافلاس. كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محوريا بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشيا.

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وعاودت الاندية الـ18 في دوري الدرجة الاولى تدريباتها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة، لكن بمجموعات صغيرة، مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب.

وتوقفت كرة القدم المحلية، مثلها مثل غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، مع تفشي وباء "كوفيد-19" الذي اقترب عدد وفياته من 250 ألف شخص. لكن ألمانيا بقيت من الدول الكبرى الأقل تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، لاسيما بالمقارنة مع دول البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز والفضل بذلك يعود جزئيا الى الى تكثيف الفحوص.

وكان بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب دوري بوندسليغا لدى توقف الدوري متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.