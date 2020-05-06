شكرا لقرائتكم خبر عن عقد أحمد فتحى مع بيراميدز "خالى من المشاركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مميز وقعه أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى مع نادى بيراميدز، تمهيدًا للانضمام لصفوفه بداية من الموسم الكروى الجديد، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء ورفض اللاعب التجديد.

وبخلاف المقابل المادى الذى سيحصل عليه أحمد فتحى وهو أكبر من العرض الذى تلقاه من النادى الأهلى من أجل تجديد تعاقده، وضع مسئولو بيراميدز "ميزة" فى التعاقد مع الجوكر، وهى خلو العقد من "نسبة المشاركة"، بحيث يحصل اللاعب على القيمة المنصوص عليها سواء شارك مع الفريق أو لم يشارك، وهو الأمر الذى جعل أحمد فتحى يفضل عرض بيراميدز على الأهلي.

ووقع أحمد فتحى على عقد ممتد لمدة 3 سنوات مع بيراميدز مقابل 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد، ومن المنتظر توثيق العقد أثناء فتح القيد وهو ما سيحدث نهاية الموسم الجارى وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى، لاعب الأهلى سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.

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وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهاءه عام 2023.

فتحى الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبى كرة القدم فى مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصرى الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدورى المصرى 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصرى 3 مرات، ولقب دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى مرتين، وعلى المستوى الدولى حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصرى 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.