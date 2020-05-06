شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعيد ذكريات المشاركة فى كأس العالم للأندية مع العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الأهلى، ذكريات تألقه مع فريقه السابق العين الإماراتى، ونشر صورة عبر ستورى إنستجرام يستعرض خلالها أهم لحظاته المؤثرة خلال المشاركة مع بطل الإمارات فى كأس العالم للأندية.

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه، مع آمال عريضة بأن يحقق المراد ويصنع الفارق لصالح أصحاب الرداء الأحمر.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، وأنهى العين مشواره بالدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإماراتى، على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم". وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها" جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز اللاعب المصرى مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

Advertisements

من ناحية أخرى، انضم حسين الشحات لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر الشحات فيديو على حسابه الجديد لتوثيقه قائلا "بمناسبة إننا كلنا قاعدين فى البيت قلت أعمل حساب على تيك توك، وده الأكونت الرسمى بتاعى" ثم أتبعه بفيديو مع أولاده نال إعجاب الكثيرين.

وسبق وأعلن حسين الشحات موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول. وقال الشحات فى فيديو بثه عبر إنستجرام "قبلت تحدى الخير من أحمد عيد عبد الملك وأحمد فتحى وهتكفل بمصاريف 30 أسرة خلال شهر وبرشح أفشة وعمر السعيد ومحمد الشناوى وعمرو السولية".

وفى وقت سابق، قال حسين الشحات لاعب الأهلى إنه سيخضع لجراحة بسيطة للتخلص من بعض الآلام التى يشعر بها فى عضلات البطن، موضحاً فى تصريحات تلفزيونية أن الجراحة بسيطة لكنه سيُجريها من أجل التخلص من هذه الآلام/ خاصة أن بطولة الدورى متوقفة حالياً بسبب أنتشار فيروس كورونا.

وقال حسين الشحات إن الضجة الكبيرة التى حصلت على قصة انتقاله للقلعة الحمراء بخصوص المبلغ المالى الكبير ليس لها أساس من الصحة، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية، لو حصلت على 150 مليونا لجلست فى المنزل، مؤكدا أنه يجتهد داخل الملعب للظهور بشكل جيد مع الفريق ومن أجل تحقيق البطولات.