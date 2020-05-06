شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على عرض النجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق مسئولو النادى الأهلى على التصريحات التى أدلى بها نظراؤهم فى النجم الساحلى التونسى، بشأن تسوية أزمة سليمانى كوليبالى لاعب الأول السابق والأخير حالياً بشكل ودى مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الأزمة لم تعد تحت سيطرتهم وأن الملف تم تصعيده للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن باب الحلول الودية مع النجم الساحلى لحسم مستحقات كوليبالى انتهى تماماً لأن الأهلى طرق هذا الباب من قبل دون جدوى من النادى التونسى، فما كان من الأهلى إلا التصعيد للفيفا بهدف استرداد حقوقه.

وكان قيس عاشور، المتحدث الرسمى باسم نادى النجم الساحلى، أكد أن أزمة مستحقات الإيفوارى سليمانى كوليبالى ستنتهى مع الأهلى بشكل ودى فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحا فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" أن النجم الساحلى فى طريقه لحسم الأزمة بشكل ودى مع القلعة الحمراء بعيداً عن صراعات الفيفا.

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وأكد مسئولو الأهلى أنهم يتابعون الملف حالياً مع المحامى السويسرى مونتييرى لمعرفة تطوراته، وأكد لهم المحامى أن موقف الأهلى سليم وقوى بالطبع، وسيتم حسم القضية لصالحه وإجبار النجم الساحلى على تسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار.

وحاول الأهلى مع النجم الساحلى تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 201 قبل أن يستقر المطاف باللاعب الأيفواري.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار، ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.