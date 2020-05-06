شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يفسد مُخطط صالح جمعة لفسخ تعاقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفسد وباء الكورونا مُخطط صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي بالهروب عن ناديه فور نهاية الموسم الجاري، والانتقال لأي نادي أخر في مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين.

وأكد مصدر مُقرب من صالح جمعة أن اللاعب كان ينوي الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % في مباريات النادي الأهلي هذا الموسم، الأمر الذي كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلي من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي فيفا وهو الأمر الذي أكده له المحامي الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادي كانوا قد دخلوا في مفاوضات معه لانتقاله الي أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

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وجاء وباء كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة في حالة عدم استكمال الموسم، في الوقت الذي علمت إدارة الأهلي بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به في بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر ملف صالح جمعة مناقشات لجنة التخطيط بالنادى مع فايلر، ويعد موقف المدرب السويسري تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولىه المسئولية ، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.