شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يرحب برحيل محمود وادى.. والمصرى يشترط 22 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، موافقة طارق العشرى، المدير الفنى لناديه، على رحيل الفلسطينى محمود وادى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "موافقة المصرى على رحيل محمود وادى مرتبطة بانتهاء أزمة القيد للنادى، وفى حال إلغاء القرار من الفيفا ستكون هناك مفاوضات وبيع وشراء ".

وأضاف عضو مجلس المصرى البورسعيدى : "لن نستطيع التفريط فى محمود وادى فى ظل استمرار القيد لعدم قدرتنا على جلب البديل لعدم وصولنا قرار رسمى بإنهاء أزمة القيد، وسبق لنا رفض عرض قطرى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل مليون و 500 ألف دولا، ما يعادل 22 مليون جنيه مصرى" .

وعن موقف طارق العشرى من بيع اللاعب، قال حسن عمار، "طارق العشرى رحب برحيل وادى ولكن بشرط توافر بديل مميز، وهذا لن يحدث إلا بعد حل أزمة القيد التى قاربت على الانتهاء بقرار رسمى لصالح المصرى".

وعن حقيقة وجود صفقة تبادلية مع الزمالك، قال عضو مجلس المصرى، "لن نقبل بالموافقة على رحيل وادى مقابل لاعب فقط مثل كاسونجو، لابد أن يكون هناك مقابل مادى مميز لا يقل عن العرض الذى تلقاه فى الشتاء الماضى".

وأضاف عمار، "نجحنا فى إنهاء أزمة اللاعب الإيفوارى شيخ موكورو وقمنا بتسديد متسحقات اللاعب لناديه السودانى وحصلنا على مخالصة مادية فى هذا الشأن".

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وأشار عضو مجلس المصرى البورسعيدى إلى أن "عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى أرسل المخالصة للاتحاد الدولى الفيفا تمهيداً لرفع قرار الإيقاف عن النادى للدخول فى إبرام الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع حسن عمار، "مسألة رفع الإيقاف عن المصرى البورسعيدى أصبحت مسألة وقت ليس أكثر، ونثق فى صدور القرار بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الاتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم إبرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .

من ناحية أخرى أكد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أن الأندية فى حاجة لشهر ونصف كفترة إعداد من جديد حال الموافقة على عودة الدورى من جديد .

وتوقفت مسابقة الدورى بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى مرض كورونا القاتل على مستوى العالم وهو ما جعل اتحاد الكرة يجمد النشاط الرياضى لحين إشعار أخر أملا فى حصر هذا الوباء .

وأضاف العشرى فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على أون تايم 2 أنه يحرص على متابعة تدريبات لاعبيه عن طريق الأون لاين عن طريق التدريب فى المنازل إلا أن ذلك لا يستطيع أن يصل بهم للمستوى الفنى الذى يرغب فيه .