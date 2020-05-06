شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة.. عادل إمام مع الخطيب وأساطير الأهلي على شرف "مدرسة المشاغبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على حوائط القهاوي وغرف المنازل انتشرت صور أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية محمود الخطيب، بشعره "الكنيش" والقميص الأحمر ، في فترة الثمانينات من القرن الماضي، بعدما ذاع صيته بأخلاقه وأهدافه المؤثرة مع القلعة الحمراء.

لا شك أن بيبو أسطورة لا يمكن أن قلوب عشاق الساحرة المستديرة حتى ذلك الجيل الذي لم يشاهده لاعباً، وكذلك الفنان المخضرم عادل إمام "زعيم" الكوميديا المصرية، والذي عُرف بأهلاويته الشديدة وتعصبه للفريق الأحمر، وفي إحدى اللقطات النادرة ظهر أسطورة الكوميديا المصرية يلتقط صورة تذكارية هو وعائلته مع أسطورة الأهلي السابق محمود الخطيب، وعبد المنعم شطة نجم الفريق الأحمر السابق.

ويبدو أن الزعيم كان يربي أبنائه منذ الصغر على حب القلعة الحمراء وحفظ رموزها جيداً ليواصلوا رحلة تشجيع الزعيم في حب الفانلة الحمراء.



-بيبو-وشطة-وعادل-امام

الخطيب بدأ حياته لاعبا لرفع الأثقال وكان دائما يقوم بممارستها في المنزل من خلال حمل الأشياء الثقيلة للتدريب على رياضته المفضلة، قبل أن يتحول إلى عشق كرة القدم، ولع بيبو بالساحرة المستديرة بدأ من خلال مداعبة أغطية "الكازوزة"، والتي كان يداعبها أثناء ذهابه مع والده يوميا لمدرسة الأباظية التي كان والده يعمل وكيلا لها في هذا التوقيت.

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أول بطولة رسمية شارك فيها كانت عام 1961، عندما كان طالبا في مدرسة محمود خاطر والتي قام محمود صقر ناظر المدرسة بتكوين فريق كرة قدم بها، وفى إحدى المباريات تغيب كابتن الفريق ليطلب ناظر المدرسة نزول "الولد" الخطيب، ليتألق الخطيب ويساعد مدرسته على إحراز كأس منطقة مصر الجديدة.

وانضم بيبو للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور، حتى أصبح أحد أساطير الكرة بالقلعة الحمراء.

حقق الخطيب العديد من الألقاب والبطولات مع الأهلي ومنتخب مصر وكان أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.