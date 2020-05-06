شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب.. الجزار "حسام البدري"..بدأ في الأهلي ووصل إلى "عرش" المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني ، بدأ حياته الكروية لاعبا في مركز الدفاع في الأهلي وتدرج داخل جدران القلعة الحمراء حتي وصل الي مقعد المدير الفني في 3 ولايات حصد خلالها العديد من الألقاب المحلية والافريقية مع المارد الأحمر.

انضم حسام البدري لمدرسة الكرة بالنادي الأهلي عام 78 ، حتى وصل إلى فريق تحت 17 سنة ليتم تصعيده للفريق الأول موسم 1978/1979.

خاض البدري مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني المجري هيديكوتي أمام الأوليمبي وحقق الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

خاض (البدري) في مشواره مع الكرة بالأهلي 124 مباراة محلية وأفريقية ، ونجح في الفوز ببطولة الدوري العام أربع مرات وثلاث بطولات كأس مصر بالإضافة إلى ثلاث بطولات أفريقية.

على الصعيد الدولي لعب (البدري) 18 مباراة دولية مختلفة ومثل منتخب الناشئين عام 1977 والمنتخب الأول عام 1980 وشارك في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية بموسكو عام 1980 تحت قيادة (عبد المنعم الحاج).

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قضت الإصابة على مشوار البدري في الملاعب مبكرًا ، حيث تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة عام 1984 وامتدت فترة علاجه لأكثر من عام ونصف حتى قرر الاعتزال عام 1987

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لقب الجزار

اطلق علي حسام البدري لقب الجزار نظرا لقوته وحماسه في الملعب وكان يتسبب في بعض الإصابات للاعبين المنافسين دون قصد بسبب حماسه الزائد في خط الدفاع.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفى عام 2013، أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم وتحديدا فى ديسمبر من هذا العام عن تولى حسام البدرى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وقاد البدرى المنتخب الأوليمبى للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التى تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول، وفى 2019 تولى حسام البدرى مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.