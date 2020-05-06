شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن انتهاء أزمة القيد بعد الحصول على "مخالصة" من موكورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، انتهاء أزمة ناديه مع الاتحاد الدولى الفيفا بشأن القيد، وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إثير إذاعة أون سبورت، "نجحنا فى إنهاء أزمة اللاعب الإيفوارى شيخ موكورو وقمنا بتسديد متسحقات اللاعب لناديه السودانى وحصلنا على مخالصة مادية فى هذا الشأن".

وأضاف عضو مجلس المصرى البورسعيدى، "عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى أرسل المخالصة للاتحاد الدولى الفيفا تمهيداً لرفع قرار الإيقاف عن النادى للدخول فى إبرام الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع حسن عمار، "مسألة رفع الإيقاف عن المصرى البورسعيدى أصبحت مسألة وقت ليس أكثر، ونثق فى صدور القرار بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الاتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم إبرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .

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وفى وقت سابق، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى المصرى البورسعيدي، أن كريم العراقى ظهير أيمن الفريق لن يرحل فى الفترة المقبلة.

وقال السقا فى تصريحات إذاعية لأون سبورت : "لا نستيطع التفريط فى أى لاعب خلال الوقت الحالى بسبب القيد"، مضيفاً " لا نستيطع إبرام أى صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط فى كريم العراقي أو أى لاعب آخر".

وأضاف السقا :"هناك مشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل للعراقى كما نعانى من نقص كبير فى الخط الخلفى سواء فى الجانب الدفاعى أو مركز الظهير الأيسر".

وأوضح :"العراقى لم يتلق أى عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلى أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".

وطالب السقا من رؤساء الأندية قائلاً :"لابد من تشكيل رابطة بين الأندية لاتخاذ قرار موحد سواء بإلغاء الدورى أو استكماله، فى الفترة الماضية شكلت جروب عبر واتس آب مع مديرين الكرة بالفرق الأخرى لمناقشة الاحتمالات حول استكمال البطولة من عدمه".