عمر السعيد: كورونا لم يكتف بحصارنا فى المنازل وحاصر الجسد الذى يتنفس الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمر السعيد، مهاجم الزمالك، اشتياقه الشديد للعودة لممارسة كرة القدم بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا، ونشر السعيد صورته بجانب كرة القدم وعلق قائلا، "أكثر من مجرد لعبة وأكثر من مجرد غلاف مستدير، هى أعمق من ذلك بكثير، لا داعى لكرة القدم عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان، لكن لو كانت حاضرة لخففت مرارة الأيام.. كرة القدم تتسبب فى تعب الأعصاب لكن فى المقابل تُزيل من عليك بعض الهموم، كورونا لم يكتف بمحاصرتنا داخل منازلنا فقط كورونا حاصر القلب والعقل والعين، حاصر أعضاء الجسد الذى يتنفس تلك المستديرة.. ادعوا الله أن يزيح عنا هذا البلاء وأن تعود الحياه إلى طبيعتها".

ويفاضل عمر السعيد بين عرضى المصرى ووادى دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادى دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بصورة أساسية فى المباريات.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد.

فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كافة الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض، للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ولجأ المدرب الفرنسى لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا.