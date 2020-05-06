شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..أحمد الشيخ على "رادار" بيراميدز في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل كل انتقالات صيفية أو شتوية تقريباً يفرض أحمد الشيخ لاعب الأهلي نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية حيث يتردد أسمه في قائمة اللاعبين المُرشحين للرحيل عن اللقعة الحمراء ، وفي الفترة الماضية تردد أن أحمد الشيخ مرشحاً للانضمام إلى نادى بيراميدز فى الموسم الجديد فى ظل ظهور اللاعب بمستوى جيد على فترات هذا الموسم ، ويطمح بيراميدز فى التعاقد مع جناح مهاجم ، حيث ان أحمد الشيخ متميز فى هذا المركز و يمتلك خبرات قوية .

ودخل أحمد الشيخ حسابات بيراميدز سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

ويرغب الأهلى فى الحصول على خدمات رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز الأمر منا قد يسهل صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، ويرتبط الشيخ مع الأهلى بعقد ممتد لمدة 3 سنوات بعد تمديد عقده مؤخراً.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق .

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الأهلى أحمد الشيخ فى الصور التالية :

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