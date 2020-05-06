رياضة | اختبارات فيروس كورونا على نجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اختبارات فيروس كورونا على نجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت أول دفعة من لاعبي برشلونة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية في وقت مبكر من صباح اليوم لإجراء اختبارات فيروس كورونا.

وأعطت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" الضوء الأخضر، لإجراء هذه الاختبارات للاعبي البارسا، وذلك بمجرد الانتهاء من عملية التطهير والتعقيم، التي أجريت، أمس الثلاثاء في المرافق التي يمتلكها النادي.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أول الحاضرين كانوا سيرجي روبرتو وإيفان راكيتيتش وكليمينت لينجليت وتير شتيجين، حيث وصلوا مرتدين الأقنعة والقفازات.

ومن المقرر أن تستمر اختبارات فيروس كورونا خلال يومي الأربعاء والخميس، وإذا سار كل شيء على ما يرام، سيعود الفريق للمران بدءًا من الأسبوع المقبل، وسيبدأ اللاعبون في مجموعات صغيرة، مع مرور الأيام، سيعود الجميع لخوض التدريبات كمجموعة واحدة.