رياضة | ثالث وفاة في ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ثالث وفاة في ريال مدريد بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي أمادور سواريز فيلا نائب رئيس نادي ريال مدريد السابق عن عمر 76 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب سواريز بكورونا منذ 40 يوما، لكنه لم يستطع أن يصمد طويلا ولقي حتفه في نهاية المطاف، ليكون ثالث عضو سابق في إدارة ريال مدريد يتوفى بسبب كورونا.

البداية كانت مع لورينزو سانز، رئيس الريال من 1995 وحتى 2000 ،وبينما كان فيرناندو مارتن، رئيس الميرينغي لمدة شهرين في 2006 خلفا للرئيس الحالي فلورنتينو بيريز هو ثاني ضحايا كورونا، وقد توفي الشهر الماضي أيضا.

وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي، نعى من خلاله أمادور سواريز، والذي كان عضوا عاملا في النادي منذ عام 1964

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وتولى أمادور منصب مدير النادي عام 2006، ونائب رئيس النادي بين عامي 2007 و2009 حيث كان يتولى رامون كالديرون رئاسة النادي الملكي.

وتوج ريال مدريد خلال فترة وجود أمادور بعدة ألقاب، على رأسها لقبان للدوري الإسباني، ولقب لكأس السوبر، إضافة إلى لقبي الدوري وكأس أوروبا لفريق السلة.

جدير بالذكر أن النشاط الكروي في إسبانيا متوقف بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي، الذي توقف بعد ثبوت إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بريال مدريد بالفيروس، على أن يستأنف الدوري في شهر يونيو المقبل.