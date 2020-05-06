رياضة | بايرن يقترب من ليروي ساني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن يقترب من ليروي ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من ضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن النادي البافاري توصل لاتفاق مع الدولي الألماني على انضمامه لصفوف الفريق، والتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى عدم حسم بايرن مفاوضاته حتى الآن مع المان سيتي بشأن قيمة الصفقة، إلا أنه يرغب في دفع 40 مليون يورو فقط.

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وسيحاول النادي الألماني عدم دفع أكثر من 60 مليون يورو، شاملة المتغيرات والحوافز الإضافية، لذا تبقى المفاوضات مستمرة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسؤولو البايرن لتجنب إنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات، لا سيما في ظل الأزمة المالية الأخيرة بسبب التوقف النشاط الرياضي بعد جائحة فيروس كورونا.

كما أن بايرن ميونيخ لا يريد دفع مبالغ باهظة نظير ضم ساني، الذي من الممكن انتظاره لموسم آخر وضمه مجانًا فور نهاية عقده في صيف 2021.