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رياضة | برشلونة يخسر 138 مليون يورو

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يخسر 138 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن حجم خسائر نادي برشلونة الإسباني، الناجمة عن أزمة فيروس ، التي توقفت كرة القدم بسبب، وأثرت على جميع الأندية.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن برشلونة خسر 138 مليون يورو بسبب هذه الأزمة التي عصفت بكل المجالات في مختلف بقاع العالم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكاتالوني، الذي تنازل لاعبيه عن 70% من رواتبهم، قد يكون أكثر نادي في العالم تأثراً بهذه الأزمة.

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ميرور ذكرت أن برشلونة خسر حوالي 50 مليون، من مبيعات التذاكر الخاصة بالمباريات، وتذاكر الدخول إلى متحف النادي.

 

وخسر حوالي 39 مليون من عوائد البث التلفزيوني للمباريات، وحوالي 23 مليون، من الأنشطة التجارية الأخرى بما في ذلك المتاجر ومدارس كرة القدم.

 

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