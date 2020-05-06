رياضة | بوجبا يتصدر المشهد.. صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوجبا يتصدر المشهد.. صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد رفض التفريط في بوجبا خلال الشتاء الماضي، حيث يرى أولي جونار سولشاير مدرب النادي بأن الفرنسي لاعب مهم داخل الفريق.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة "‏كالتشيو ميركاتو"، إن يوفنتوس عرض آرون رامزي على مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع بول بوجبا في صفقة تبادلية.

وأصبح الفريق الإيطالي على استعداد للسماح لرامزي بالذهاب من الفريق إذا كان بول بوجبا سيعود مرة أخرى.