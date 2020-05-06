رياضة | محمد إبراهيم يرد على الزمالك: لم أوقع للمقاصة دون علمهم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم يرد على الزمالك: لم أوقع للمقاصة دون علمهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، أنه لم يوقع للفريق الفيومي إلا بعد الحصول على إذن القلعة البيضاء.

وكان أمير مرتضى منصور قد صرح بأن محمد إبراهيم، قد تفاوض مع مصر المقاصة قبل الاستغناء عنه.

وتحدث محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية عبر آثير "الشباب والرياضة، قائلا:" أحد الأشخاص ادعى أنني وقعت لمصر المقاصة دون حصول إذن من الزمالك، ولكن ما حدث هو أن عصام سراج مدير التعاقدات تفاوض معي عقب مباراة الزمالك والجونة الموسم الماضي".

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وتابع:" أن عصام سراج صرح بأنني قلت له لن أتفاوض إلا بعد نهاية الموسم، وأبلغتهم أنه مازال يتبقى لي مباراتين في الدوري مع الزمالك وبعدها نبدأ التفاوض".

وواصل:" علمت بعدها من مسؤولي مصر المقاصة أن الزمالك أعطاهم الضوء الأخضر للتفاوض، بقرار من أمير مرتضي منصور المشرف العام بالقلعة البيضاء".

وأضاف:" كنت قريب من الإنضمام الأهلي بتدخل من تركي آل شيخ، لكن الأمور توقفت، وحدثت مفاوضات أخرى منذ فترة لكنها توقفت أيضاً".

وأتم:" أكثر لاعب أحبه في الأهلي هو عمرو السولية، وأيضًا علي معلول أحد أفضل اللاعبين المحترفين بالدوري، ولكن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر".