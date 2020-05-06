رياضة | يوفنتوس يضع نيمار أبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضع نيمار أبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع نادي يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس صفقاته المستهدفة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع البرازيلي نيمار لمزاولة البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل رغبة النادي الإيطالي في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار يأتي بعدما تأكد أن نادي برشلونة لا يضع اللاعب على رأس أولوياته في ظل رغبة النادي الكتالوني التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان.

وتقف الأزمة الاقتصادية الحالية، عائقا أمام يوفنتوس لإتمام الصفقة، حيث أثرت سلبا على جميع الأندية، وذلك يرجح استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل.