شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وكاسونجو كلمة السر في ضم بكار ووادي للزمالك الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الثنائي محمد عواد حارس مرمي الزمالك والكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق هما كلمة السر في صفقات الزمالك الصيفية المقبلة، وفي مقدمتها صفقتي رجب بكار ظهير ايمن بيراميدز ومحمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.

وأكد مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي وضع اسم محمد عواد ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز من أجل التعاقد مع رجب بكار وهو ما رفضته إدارة بيراميدز في الوقت الحالي لان الأخير يضم 3 حراس مرمي مميزين وهم شريف اكرامي القادم من الأهلي مع بداية الموسم المقبل وأحمد الشناوي في حالة بقاءه والمهدي سليمان، أما بالنسبة لكاسونجو فيحاول الزمالك إدخاله في صفقة تبادلية مع محمود وادي مهاجم المصري لاستغلال قيد وادي كلاعب محلي لانه فلسطيني كما انه يحمل الجنسية المصرية من والدته، إلا أن صفقة الأخير متوقفة علي قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن العقوبة الموقعة علي النادي بالحرمان من القيد لمدة 3 فترات انتقال.

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في سياق مختلف تلقى مسؤولو الزمالك، إخطارا من المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، باستمراره مع الفريق فى الفترة المقبلة حيث أكد لمسؤولى الزمالك أنه لم يفكر مطلقا فى الرحيل عن الأبيض كما تردد فى الآونة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف وأكد اللاعب لمسؤولى الزمالك أنه يشعر بالارتياح مع النادى وإنه لم يفتح ملف العروض الخارجية التى ترددت أنباء عنها فى المرحلة الماضية ولديه دافع آخر بحصد لقب دورى أبطال إفريقيا بعد عودة النشاط حيث يرتبط اللاعب بعقد ممتد مع القلعة البيضاء ممتد لمدة موسمين مقبلين.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.