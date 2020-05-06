ملف الثلاثاء.. الرد على عودة حسام البدري للأهلي.. و"فايلر وبرنامج رامز"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث في يوم الثلاثاء:
شريف عبد الفضيل: ظلمت في 2008 و 2010.. وبن شرقي وفتحي وأبو جبل الأفضل بالزمالك
"فايلر وبرنامج رامز".. الخليج 365 يكشف كواليس قرار الأهلي
النجم يتحدث عن أزمة كوليبالي مع الأهلي وحقيقة ضم جيرالدو
الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط مع عبدالحفيظ
طولان: أتمنى استئناف الدوري.. وفترة 3 أسابيع غير كافية للإعداد
الأهلي يعلن موقفه من ظهور عبدالحفيظ ولاعبيه بالبرامج التلفزيونية
أبوريدة: لا أفكر في انتخابات اتحاد الكرة
كلوب: صلاح وماني مازالا صغيران لقيادة ليفربول
الحجر الصحي بانتظار كريستيانو.. ويوفنتوس يستأنف التدريبات
طه إسماعيل: عودة البدري للأهلي صعبة.. وحسام حسن جدير بالمنتخب
طه إسماعيل يتحدث عن تجربة فلافيو مع الأهلي
شركة ستادات تشكر وزير الرياضة لدعم مشروع City Club"
شهاب أحمد يكشف كواليس احتفال"الجزار" أمام الاتحاد الليبي
مَرَرتُ بِمِصْرَ.. سيسيه: لن أنسى هدفي القاتل مع الزمالك.. ولا أحب الحديث عن مجزرة بورسعيد
تقارير تركية: آرسنال لا يفكر في استعادة النني
تقارير: أحداد يطالب الرجاء بإتمام انتقاله نهائيا من الزمالك
مدرب المنتخب: ثمن اللاعب المصري ليس في متناول الأندية المغربية
رابطة الدوري الألماني تنتظر الموافقة على استئناف المسابقة 15 مايو
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