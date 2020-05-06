الإسماعيلي يجدد عقد محمد الشامي

جدد مسؤولي النادي الإسماعيلي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشامي لمدة ثلاث مواسم قادمة لينتهي 2023-2024. وكان النادي الإسماعيلي قرر تجديد Advertisements عقد الشامي بعدما قدم اللاعب أداء جيد لفت أنظار الجهاز الفني بقيداة المدرب الفرنسي ديديه جوميز . عقد الشامي بعدما قدم اللاعب أداء جيد لفت أنظار الجهاز الفني بقيداة المدرب الفرنسي ديديه جوميز . وأنضم الشامي لصفوف النادي الإسماعيلي قادمًا من الزمالك موسم 2018 الماضي . وشارك محمد الشامي خلال الموسم الجاري مع النادي الإسماعيلي في 18 مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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