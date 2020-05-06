يبدأ موقع الخليج 365 سلسلة جديدة بعنوان “كورة وميركاتو” للحديث عن جميع الصفقات القديمة التي أبرمتها الأندية خلال السنوات الماضية منذ عام 1999 حتى الآن.

تهدف السلسلة إلى تعريف عشاق الأندية وتذكيرهم بما حدث في سوق الانتقالات على مدار الـ 20 سنة الماضية، وكيف كانت الإدارات تُفكر في تطوير تشكيلاتها، وما هي أكثر المدارس الكروية التي اعتمدت عليها الأندية في التعاقدات.

ونكشف خلال هذه السلسلة حقيقة الأندية صاحبة القرارات المتخبطة في سوق الانتقالات، ونُبرز لكم أيضًا هوية الأندية المتقشفة صاحبة سياسة تصعيد أبناء الأكاديمية أو سياسة الصفقات المؤقتة.

تتضمن الحلقات المختلفة، قوائم بأسماء اللاعبين الذين انضموا بدءًا من عام 1999 حتى الآن، بالإضافة إلى قوائم بأسماء اللاعبين الذين غادروا الفريق، وقائمة ثالثة تضم جميع صفقات “الإعارة” التي تمت، سواء أولئك الذين قام النادي باستعارتهم أو اعارتهم خلال نفس فترة الانتقالات.

وسنقوم برصد صفقات كل سنة لكل فريق على حدى، ما يعني أننا بصدد نشر 20 تقريرًا عن كل فريق، وكلما زاد الطلب على فريق ما من جانبكم، سنقوم بمنحه الأولوية في النشر، مع الإشارة إلى أن البداية ستكون مع الثنائي الأكبر “ريال مدريد وبرشلونة” ثم الأهلي وليفربول.

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كورة وميركاتو | جميع صفقات ريال مدريد عام 2001

في عام 2001 واصل المدير الفني الإسباني “فيثينتي ديل بوسكي” عمله وإشرافه الخاص على سوق الانتقالات الخاص بنادي ريال مدريد، للصيف الثاني على التوالي.

وعزز فيثينتي ديل بوسكي في صيف 2001 “فريق الأحجار الكريمة أو الجلاكتيكوس” بمساعدة خاصة من مهندس الصفقات “فلورنتينو بيريز“، الذي دعم فكرة التعاقد مع بطل مونديال 1998 ويورو 2000 مع منتخب فرنسا “زين الدين زيدان” بمبلغ 67 مليون يورو كأغلى صفقة شراء في تاريخ المستديرة.

بداية زيدان لم تكن على ما يُرام مع ريال مدريد، إذ تعرض للخسارة في أول ظهور له أمام الاهلي المصري في مباراة “مهرجان بطل القرن” صيف 2001، لكن ما هي سوى أشهر وقاد زيزو النادي الملكي نحو اللقب الثامن في تاريخ الفريق بدوري أبطال أوروبا عند سجل هدف الفوز في مرمى ليفركوزن، ولا يزال يُدرس هذا الهدف في كتب كرة القدم حتى وقتنا هذا.

اكتفى الريال بصفقة زين الدين زيدان فقط في تلك الفترة، وقرر الاعتماد على فريق الأكاديمية “ريال مدريد كاستيا” بتصعيد لاعبين أمثال فالدو وروبن جونزاليس وخافيير بورتيو وفرانشيسكو بافون وراؤول برافو.

وكانت صفقة رحيل النجم الكاميروني الواعد “صامويل إيتو” بشكل نهائي إلى نادي ريال مايوركا هي الأغرب، بعدما اشتد عوده خلال فترة اعارته بموسم 2001/2000 وأصبح جاهزًا تمامًا لمنافسة راؤول جونزاليس على مركز المهاجم الصريح.

والتالي قائمة اللاعبين الذين تعاقد معهم ريال مدريد في عام 2001:

اللاعب الجنسية قادم من زين الدين زيدان فرنسي يوفنتوس الايطالي راؤول برافو سانفيليكس اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا أوسكار مينامبريس اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا فرانشيسكو بافون اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا روبين جونزاليس اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا خافيير بورتيو اسباني صُعد من ريال مدريد كاستيا كارلوس سانشيز جارسيا اسباني Advertisements صُعد من ريال مدريد كاستيا فالدو إسباني – كاب فيردي “الرأس الأخضر” صُعد من ريال مدريد كاستيا

الراحلون عن ريال مدريد عام 2001

اللاعب الجنسية انتقل إلى بيريتسا أوجنجينوفيتش صربي كايزرسلاوترن الالماني صامويل إيتو كاميروني ريال مايوركا الاسباني كارلوس سانشيز جارسيا اسباني عاد إلى ريال مدريد كاستيا

رحلوا بنظام الإعارة بداية ومنتصف موسم 2001